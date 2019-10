"Mr. Robot", a história de Elliot, um hacker e engenheiro de ciber-segurança que é tão brilhante quanto instável, está prestes a chegar ao fim. A quarta e última temporada da série estreia em exclusivo no TVSéries, dia 25 de outubro, sexta-feira, às 22h00.

A aventura de Elliot começou quando se envolveu com um grupo hacker chamado fsociety, depois de ser recrutado pelo líder, Mr. Robot, iniciando uma revolução para mudar o mundo. "Rami Malek e Cristian Slater continuam a liderar o elenco e terão agora que enfrentar as consequências e o sofrimento que causaram com a sua tentativa de derrubar a E-Corp", explica o canal em comunicado.

"Depois de na terceira temporada assistirmos à fragmentação da ligação entre Elliot e Mr. Robot, com diferentes motivações, a nova temporada desenrola-se na quadra natalícia de 2015, que com o ritmo intenso dos avanços tecnológicos assume contornos de uma série de época, repleta de repostas, pirataria e sangue", avança o TV Séries.

Nos novos episódios, o protagonista continua tão fechado em si mesmo e tão inquieto quanto antes, partindo agora para o tudo ou nada contra a E-Corp, "num caminho sem fim e carregado de ameaças".

"Haverá sempre algo para destruir e gente para salvar e nesta temporada será finalmente possível perceber o que acontecerá a Elliot quando decidir cruzar essa linha. Malek (no papel de Elliot), já assegurou que o final da série vai ser ‘bastante selvagem e explosivo’", sublinha o canal.

VEJA O TRAILER: