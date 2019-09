Protagonizada por Chuck Norris ao longo de nove temporadas depois da estreia em 1993, "Walker, o Ranger do Texas" vai regressar ao pequeno ecrã com uma nova versão, avançou o site Deadline esta semana.

Desta vez, a personagem principal, Cordell Walker, será interpretada por Jared Padalecki, conhecido por dar corpo a Sam Winchester na série "Supernatural".

O ator também será produtor do reboot da história do agente que investiga crimes na unidade de elite do estado do Texas. Nos novos casos, Walker terá uma parceira, uma novidade na saga.

"Walker, o Ranger do Texas" tinha chegado ao fim em 2001, tendo originado o telefilme "Trial By Fire", de 2005. A nova série ainda não tem data de estreia nem mais atores confirmados além do protagonista.