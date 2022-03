O projeto já estava anunciado, mas a confirmação oficial chega após o sucesso de "The Batman", com mais de 300 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais desde a estreia nos cinemas: a HBO Max anunciou que Colin Farrell voltará a ser o vilão Oswald Cobblepot/Pinguim numa minissérie para a plataforma.

Por agora, o projeto é conhecido por "The Penguin".

Além do próprio ator, estão envolvidos como produtores-executivos (ou seja, terão uma voz criativa) Matt Reeves e Dylan Clark, respetivamente realizador e produtor de "The Batman", e Lauren LeFranc, que escreverá os argumentos e terá o papel mais ativo na produção como "showrunner".

As palavras de Colin Farrell no comunicado oficial dão a entender que a história da minissérie acompanhará a evolução da trajetória do Pinguim como vilão: "O mundo que Matt Reeves criou para 'The Batman' é um que merece um olhar mais profundo através dos olhos de Oswald Cobblepot. Não poderia estar mais entusiasmado por continuar esta exploração do Oz enquanto ele ascende as fileiras sombrias para se tornar o Pinguim. Será bom trazê-lo de volta às ruas de Gotham para um pouco de loucura e um pouco de caos”.

Matt Reeves acrescenta que "ter a oportunidade de explorar completamente a vida interior desta personagem na HBO Max é uma grande emoção. O Dylan e eu estamos muito entusiasmados por trabalhar com a Lauren na continuação da história de Oz enquanto ele age violentamente pelo poder em Gotham".

Não foram anunciadas datas para início da rodagem ou estreia. Também não se sabe se voltarão atores de "The Batman".

Ainda sem confirmação oficial está uma outra minissérie de que Matt Reeves foi falando em entrevistas, focada em personagens do Asilo Arkham.