Um ano depois, o Palácio de Buckingham volta a abrir portas na Netflix. A quarta temporada de "The Crown" estreia-se no domingo, dia 15 de novembro, no serviço de streaming - o SAPO Mag já viu todos os novos episódios e faz-lhe um resumo do que pode esperar.

Para antecipar a estreia dos novos capítulos, a Netflix publicou um vídeo onde resume a terceira temporada da série britânica em menos de três minutos.

Veja o vídeo:

"Na quarta temporada, à medida que os anos 70 vão chegando ao fim, a rainha Elizabeth (Olivia Colman) e a sua família têm de arranjar uma noiva apropriada para o príncipe Charles (Josh O’Connor) de forma a salvaguardar a linha de sucessão, visto que ele permanece solteiro aos 30 anos. À medida que a nação começa a sentir o impacto das políticas polémicas de Margaret Thatcher (Gillian Anderson), a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, a tensão vai aumentando entre esta e a Rainha, o que apenas piora quando Thatcher conduz a nação à Guerra das Malvinas, gerando conflitos no seio da Commonwealth", resume a Netflix.

"Ainda que o romance de Charles com a jovem 'lady' Diana Spencer (Emma Corrin) sirva como conto de fadas capaz de unir o povo britânico, a família real torna-se cada vez mais dividida à porta fechada", acrescenta o serviço de streaming.

Com argumento de Peter Morgan, "The Crown" conta ainda, no elenco, com Helena Bonham Carter como princesa Margaret, Tobias Menzies como duque de Edimburgo, Josh O'Connor como príncipe Charles, Erin Doherty como princesa Anne, Emerald Fennell como Camilla Parker Bowles, Marion Bailey como a Rainha Mãe, Georgie Glen como 'lady' Fermoy, Tom Byrne como príncipe Andrew, Angue Imrie como príncipe Edward e Charles Dance como 'lord' Mountbatten.