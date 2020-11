Andrew Morton, que trabalhou com Diana na biografia "Diana: Her True Story", de 1992, elogiou o trabalho de Emma Corrin, que veste a pele da princesa, em "The Crown". Para o escritor a interpretação da jovem atriz foi "profunda e sofisticada".

"A interpretação de Emma Corrin é, de longe, o melhor e o mais realista retrato de Diana que já vi", frisou o jornalista num e-mail enviado à Vanity Fair.

À revista, Andrew Morton destacou os três primeiros episódios da quarta temporada da série da Netflix. O escritor revelou que ficou impressionado com o "retrato cheio de nuances e sofisticado de Diana" idealizado por Peter Morgan, o criador de "The Crown".

No entanto, o biógrafo sublinha algumas diferenças entre a série e a realidade, nomeadamente a cena em que a princesa aparece a andar de patins no Palácio de Buckingham. Segundo Andrew Morton, a princesa revelou que não se lembrava de o ter feito, ao contrário do que teria sido avançado por vários jornais.