Um ano depois, o Palácio de Buckingham volta a abrir portas na Netflix. A quarta temporada de "The Crown" estreia-se no domingo, dia 15 de novembro, no serviço de streaming - o SAPO Mag já viu todos os novos episódios e faz-lhe um resumo do que pode esperar.

No Youtube, a Netflix Reino Unido & Irlanda revelou em vídeo um pouco dos bastidores das gravações dos novos episódios. Além das imagens das filmagens, o vídeo conta com testemunhos do elenco da série.

"Como a chegada de Diana Spencer e Margaret Thatcher vai mudar o mundo de 'The Crown' a na quarta temporada? O elenco e a equipa técnica da série dão-nos uma visão das rivalidades e relacionamentos que estão a chegar", explica o serviço de streaming.

Veja aqui o vídeo.