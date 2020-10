No próximo dia 10 de novembro (terça-feira), pelas 22h00, o Dr. Shaun Murphy regressa ao AXN com a temporada quarta de "The Good Doctor". Os novos episódios da série vão abordar a pandemia da COVID-19, avança o canal em comunicado.

"Nesta nova etapa, a equipa vai deparar-se com a mesma situação que todo o mundo vive atualmente, a pandemia. Ao mesmo tempo, o grupo terá de recuperar do trágico final da última temporada", explica o AXN.

A série de David Shore vai contar com novas caras. O Dr. Olivia Jackson (Summer Brown), a Dra. Jordan Allen (Bria Samoné Henderson), o Dr. Asher Wolke (Noah Galvin) e o Dr. Enrique “Ricky” Guerin (Brian Marc), que se juntam à equipa do hospital St. Bonaventure como os novos aspirantes a médicos residentes.

Antes da estreia da nova temporada, os espectadores vão poder ver ou rever as três primeiras temporadas no AXN NOW.