O final da quarta temporada de "The Good Doctor" deixou os fãs com uma lágrima no canto do olho - se ainda não viu o episódio "Vamos", que se estreou a 7 de junho, o melhor é não ler este artigo.

No último episódio da quarta temporada, Claire, personagem interpretada por Antonia Thomas, despediu-se dos espectadores. Segundo o site SensaCine, a atriz sabia desde o início da temporada que iria abandonar a série.

Antonia Thomas comunicou a sua intenção de sair da série antes do arranque das gravações. "Vim para esta temporada à espera que ela mudasse de ideisa, mas ela não mudou (...) Ela divertiu-se muito na série", frisou o criador David Shore ao TVLine.