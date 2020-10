A segunda temporada de "The Mandalorian" chega no final do mês ao Disney+.

Durante a jornada desta semana da NFL, primeira divisão de futebol americano, o Disney+ revelou um novo teaser da segunda temporada de "The Mandalorian". No vídeo, Mando (Pedro Pascal) viaja pela galáxia e tenta levar o Baby Yoda para casa. A segunda temporada de "The Mandalorian" estreia no dia 30 de outubro. Veja o teaser: A produção de ação de baseada no universo de "Star Wars" foi lançada no ano passado na plataforma de streaming de vídeo Disney +, seduzindo críticos e os fãs da saga de ficção científica. "The Mandalorian" conta a história de um misterioso caçador de recompensas interpretado por Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos") que passeia pelas áreas sem lei da galáxia à procura de trabalho mercenário. Durante a primeira temporada, a personagem principal criou um vínculo com uma pequena e adorável criatura chamada oficialmente "The Child", mas apelidada de Baby Yoda pelos fãs na internet. A criatura verde inspirou milhares de memes, superando as eleições primárias democratas nos assuntos mais procurados na internet. A personagem "conquistou o mundo", causando "uma recepção sensacional", disse Iger. Em março, o CEO da empresa, Bob Iger, frisou que "The Mandalorian" vai aumentar o seu espectro, "incluindo a possibilidade de integrar novas personagens" que por sua vez podem ter as suas próprias séries independentes.