"The Playlist" é uma das mais recentes apostas da Netflix. A minissérie sobre a criação do Spotify estreou-se no passado dia 13 de outubro e já chegou ao top 10 das produções mais vistas na plataforma nos últimos dias.

Com seis episódios de aproximadamente 50 minutos, a minissérie conta a história do jovem empresário tecnológico sueco Daniel Ek e dos seus parceiros, que revolucionaram uma indústria ao disponibilizarem música gratuita e legal em streaming pelo mundo fora.

"Uma história de como ter convicções firmes, uma vontade inquebrável e sonhar em grande pode ajudar indivíduos a desafiar o status quo e evoluir a forma como todos nós consumimos música", frisa a Netflix.

Os episódios são centrados nos vários desafios que a equipa enfrentou, nomeadamente nas negociações com as grandes editoras, como a Sony Music, Universal Music ou Warner Music. A minissérie também recorda o julgamento dos criadores do site ilegal Pirate Bay.

Atualmente, o Spotify soma mais de 165 milhões de utilizadores. Youtube Music, Apple Music, Tidal ou Deezer são outros dos serviços de streaming que têm registado um crescimento acentuado nos últimos anos.