O drama médico “The Resident” regressa à FOX Life com a estreia da sua quarta temporada, que "vai pôr à prova os profissionais de saúde do Chastain Memorial Hospital, à medida que se deparam com desafios que nunca imaginaram".

O primeiro episódio da nova temporada estreia-se no dia 27 de janeiro, às 22h20, na televisão portuguesa.

"Em 'The Resident' acompanhamos os últimos anos de formação de um jovem médico, Conrad Hawkins (Matt Czuchry), e da sua equipa, afastando a cortina para revelar o que verdadeiramente acontece, de bom e de mau, nos hospitais nos Estados Unidos", lembra o canal em comunicado.

Na nova temporada da série, criada por Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, chegam novos casos ao Chastain Memorial Hospital, enquanto são retratados os desafios pessoais e profissionais do dia a dia desta equipa de médicos.

"Semelhante ao que acontece com outros dramas médicos, o impacto da pandemia atual que vivemos também vai ser retratado em 'The Resident', onde os profissionais de saúde fazem parte da linha da frente no combate à doença. Ainda nesta temporada, damos as boas vindas a Jake Wong, interpretado por Conrad Ricamora (“Como Defender um Assassino”), um cirurgião plástico homossexual e ex-enteado de Randolph Bel", revela a FOX Life.