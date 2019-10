"The Terror: Infamy", a segunda temporada da série original do AMC, estreia esta quarta-feira, dia 23 de outubro, em exclusivo no MEO VideoClube. A série completa estará disponível para aluguer por 5 euros e os clientes da operadora poderão ver todos os episódios durante 30 dias.

A nova temporada conta a história do período de detenção de nipo-americanos e questiona o que significa ser americano. "A decorrer durante a Segunda Guerra Mundial, ‘The Terror: Infamy’ narra a história de Chester Nakayama e dos seus amigos e familiares de Terminal Island, na Califórnia, enquanto enfrentam a perseguição do governo americano e lutam contra o espírito maligno que ameaça o seu futuro", explica o canal.

"De 1942 a 1945, mais de 145.000 nipo-americanos e nipo-canadenses foram forçados a abandonar as suas casas e colocados em campos de concentração pelos seus respectivos governos, simplesmente por causa do local onde eles e os seus antepassados ​​nasceram. A sua história é de perseverança e combate à injustiça", acrescenta em comunicado.

"Esta é a primeira vez que o MEO lança no MEO VideoClube uma série completa (10 episódios) com possibilidade de ver durante 30 dias (disponível para clientes ADSL e Fibra com MEOBox)", frisa o MEO em comunicado.