Lohi Coffinot, de 13 anos, foi um dos protagonistas da semifinal da sétima temporada da edição francesa de "The Voice Kids". No concurso de talentos do canal TF1, o jovem concorrente interpretou "S'il suffisait d'aimer", tema de Céline Dion.

O participante da equipa de Jenifer conquistou e emocionou os jurados com a sua atuação. Nas redes sociais, Lohi Coffinot é um dos favoritos a vencer a sétima edição de "The Voice Kids".

Veja o vídeo: