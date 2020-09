Dos bancos da escola ao palco de "The Voice Kids France", um grupo de seis crianças e jovens surpreendeu os jurados do concurso de talentos. O coro interpretou o tema "The Show must go on", dos Queen.

Segundo a produção, os Musical Kids foram o primeiro coro a participar nas "Provas Cegas" da edição francesa do concurso de talentos.

Em "The Voice Kids France", o grupo conquistou os mentores e garantiu a passagem à próxima fase.

Veja o vídeo: