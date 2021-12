Gugu Zulu é uma das protagonistas da atual edição do "The Voice of Germany". Fase após fase, a concorrente tem conquistado os mentores e os espectadores do programa de talentos.

Nos quartos de final, a jovem interpretou "Easy On Me", single do mais recente álbum de Adele. Com a atuação, a alemã emocionou os jurados e conquistou passagem para a próxima fase do "The Voice of Germany".

Nas redes sociais, o vídeo soma mais de 95 mil visualizações.

Veja o vídeo: