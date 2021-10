Edson Daniel subiu este domingo, dia 24 de outubro, ao palco de "The Voice Portugal". Para a sua "Prova Cega", o jovem concorrente escolheu o tema "I Surrender".

Durante os dois minutos e nove segundos da atuação, nenhum dos mentores virou a cadeira. Quando o participante do programa de talentos da RTP1 pensava que iria ficar pelo caminho, no último segundo, Aurea carregou no botão. "Isto não se faz, Aurea, coitado do moço", disse Diogo Piçarra.

"Aurea virou a cadeira mesmo no último segundo, quando já tudo parecia perdido. O Edson ficou muito emocionado", resume a produção do programa.

"Isto é um sonho para mim", confessou Edson Daniel.

Veja aqui o vídeo da atuação.