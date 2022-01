Na gala em direto do passado domingo, dia 16 de janeiro, Mariana Rocha, finalistas da equipa de Aurea, interpretou o tema "Everybody Hurts", dos R.E.M no palco do "The Voice Portugal".

A atuação na semifinal mereceu elogios de todos os mentores do programa de talentos da RTP1 e dos espectadores.

Com a atuação, Mariana Rocha conquistou um lugar na final do "The Voice Portugal", que vai para o ar próximo domingo, dia 23 de janeiro.

Veja aqui o vídeo.

FINALISTAS DO "THE VOICE PORTUGAL":

Depois das votações, João Leote, da equipa de Marisa Liz, Rodrigo Lourenço (equipa de António Zambujo) e Mariana Rocha (equipa de Aurea) conquistaram um lugar na final. Já Diogo Piçarra leva à final Daniel Fernandes e Edmundo Inácio.

Equipa Diogo Piçarra

Daniel Fernandes

Edmundo Inácio



Equipa Aurea

Mariana Rocha

Equipa Marisa Liz

João Leote



Equipa António Zambujo

Rodrigo Lourenço