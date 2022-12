Este domingo, dia 25 de dezembro, foi para o ar a emissão especial de Natal do "The Voice Portugal". Além das atuações dos concorrentes, o programa de talentos contou com a participação de vários convidados.

David Fonseca foi um dos artistas que marcou presença na emissão e surpreendeu Diogo Piçarra, Carolina Deslandes, Dino D'Santiago e Marisa Liz com uma "Prova Cega".

No palco do "The Voice Portugal", da RTP1, o artista interpretou o tema "Chasing The Light" e rapidamente virou as cadeiras de todos os mentores.

Veja aqui o vídeo.