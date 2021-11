Armando Pires, jovem de Valongo, subiu ao palco do "The Voice Portugal" este domingo, dia 21 de novembro. Na sua "Prova Cega", o jovem interpretou "Lonely", canção de Justin Bieber.

O concorrente não conseguiu virar as cadeiras de Aurea, Marisa Liz, António Zambujo e Diogo Piçarra, mas conquistou elogios dos mentores. "Apesar da bonita voz não foi conseguiu passar à fase seguinte", resume a produção do programa de talentos nas redes sociais.

Apesar de não ter garantido passagem para a próxima fase do "The Voice Portugal", Armando Pires conquistou as redes sociais. Até esta terça-feira, dia 23, a atuação do concorrente era a mais vista da última ronda de "Provas Cegas".

Veja aqui a atuação.