A nova temporada do "The Voice Portugal" estreou-se este domingo, dia 17 de outubro, na RTP1. Miguel Dias, de 16 anos, foi o primeiro concorrente a subir ao palco do programa de talentos.

Na sua "Prova Cega", o jovem interpretou o tema "I Can't Make You Love Me", canção escrita por Mike Reid e Allen Shamblin e gravada pela cantora norte-americana Bonnie Raitt para o seu décimo primeiro álbum de estúdio, "Luck of the Draw". Em poucos segundos, todos os mentores viraram as suas cadeiras.

No final da atuação, António Zambujo, Mariza Liz, Diogo Piçarra e Aurea tentaram convencer Miguel Dias a escolher a sua equipa. Depois de ouvir as opiniões dos jurados, o jovem escolheu Marisa Liz como mentora.

Veja a atuação.