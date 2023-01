Em 2016, na sua "Prova Cega", Fernando Daniel cantou "When We Are Young", tema de Adele, e em poucos segundos fez virar as cadeiras de Aurea, Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Marisa Liz. Cinco anos depois, a atuação do cantor no "The Voice Portugal" continua a ser uma das mais vistas do mundo.

Além de somar mais de 117 milhões de visualizações, a "Prova Cega" do cantor é considerada uma das melhores de sempre.

No top mundial das "Provas Cegas", Fernando Daniel já ultrapassou Cristina Scuccia, freira que se destacou no "The Voice Italy". A atuação da italiana soma 110 milhões de visualizações.

Recorde a atuação:

Nos dias seguintes, a atuação do artista deu que falar em todo o mundo. Por exemplo, o jornal espanhol El Mundo destacou a atuação de Fernando Daniel na sua edição online. "Nunca sabemos quem será o próximo artista a encher estádios em todo o mundo. Mas parece que encontrámos um. É sempre difícil enfrentar este teste, ainda para mais com um tema de uma artista como a Adele. (...) Mas Fernando Daniel atreveu-se. E é claro uma boa aposta, pois só precisou de dez segundos para se juntar a 'The Voice'", escreveu o jornal, em 2016.

Meses depois, a produção global de "The Voice", programa adaptado pela RTP1 para Portugal, elegeu os melhores concorrentes do ano. A liderar o top 10 ficou Fernando Daniel.