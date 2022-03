A Apple TV+ revelou o primeiro trailer oficial da série documental "They Call Me Magic", que se estreia a 22 de abril. A produção vai centrar-se nos momentos mais marcantes da vida e carreira da lenda do basquetebol Earvin 'Magic' Johnson.

"They Call Me Magic" vai contar com quatro episódios. "Para o ícone do desporto mundial Earvin Johnson, a 'magia' tem muitos significados. É o brilho do seu 'sorriso megawatt' e o estilo deslumbrante com que mudou para sempre a forma de jogar basquetebol", frisa a Apple TV+.

Segundo o serviço de streaming, a série documental "traça a vida de um dos maiores ícones culturais da nossa era com acesso sem precedentes" a histórias inéditas e arquivos.

Veja o trailer: