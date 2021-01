Na passada sexta-feira, dia 1 de janeiro, Harry Styles lançou o videoclip do "Treat People With Kindness". O vídeo conta com a participação de Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"). Já esta segunda-feira, o apresentador Jimmy Fallon decidiu recriar alguns dos momentos do videoclip.

Na paródia, o apresentador norte-americano imita o artista britânico, recriando de forma fictícia os momentos que antecederam a gravação do vídeo. O sketch conta também com a participação de Chloe Fineman ("Saturday Night Live"), que interpreta a atriz Phoebe Waller-Bridge.

Veja o vídeo:

"Treat People With Kindness" é o single mais recente do álbum “Fine Line“, de Harry Styles.