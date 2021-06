"Quando o verão chega, tudo pode mudar": este é o ponto de partida de "Três Metros Acima do Céu" ("Summertime", no título original), a série italiana da Netflix que se estreou no final de abril de 2020. A primeira temporada da produção, que é inspirada no livro do italiano Federico Moccia, conquistou os espectadores e subiu ao top diário do serviço de streaming.

Esta quinta-feira, dia 3 de junho, a Netflix estreou a segunda temporada da série. "Chegou a altura de voltar à Riviera. Ainda há muito para descobrir sobre Summer, Ale, Edo, Sofia e Dario. A segunda temporada de 'Três Metros Acima do Céu' chega à Netflix em junho", resumiu a plataforma.

"Dois jovens de mundos bem diferentes apaixonam-se durante umas férias de verão na costa adriática de Itália", avança a Netflix na sinopse da série. No arranque da segunda temporada, "Summer está apaixonada e pronta a comemorar o fim do ano letivo com os amigos, quando uma cara conhecida surge e cria alguma tensão".

Veja o trailer:

Antes desta adaptação, a obra do escritor Federico Moccia já tinha servido de inspiração para o filme espanhol "Tres metros sobre el cielo", de 2010. "Três Metros Acima do Céu" é descrita como uma "moderna história de amor, ambientada no verão, na costa do mar Adriático".