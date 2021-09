A TVI estreou este domingo, dia 12 de setembro, uma nova edição do Big Brother". Durante a gala, o reality show dominou os temas das conversas no Twitter, chegando a hashtag #bbtvi ao sétimo lugar dos assuntos mais comentados na rede social em todo o mundo.

Já em Portugal, o programa da TVI manteve-se na liderança do top do Twitter durante a noite de domingo e a manhã de segunda-feira.

Com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, segundo o canal, a gala de estreia liderou ao longo de quase toda a sua emissão, com uma audiência média de um milhão e 150 mil espectadores - 30,4% de share.

"A emissão da TVI teve mais 300 mil espectadores do que o seu concorrente direto no mesmo horário. O programa liderou nas faixas etárias até aos 75 anos, em todas as classes sociais e em todos os géneros. O pico máximo do programa foi atingido às 22h49, com uma audiência de 1,5 milhões de espectadores", adianta a estação de Queluz de Baxo.

Segundo os dados do Google Trends consultados pelo SAPO Mag, as pesquisas sobre o reality show também dispararam depois do arranque da gala em direto. De acordo com o motor de busca, o pico de interesse registou-se entre a meia noite e a uma da manhã, na reta final da emissão do "Big Brother".

No Google, o concorrente mais pesquisado é Lourenço Barcelos, seguido por Yeniffer Campos. Na sua apresentação, o jovem de 24 anos revelou que é transsexual e contou a Manuel Luís Goucha e a Cláudio Ramos um pouco da sua história.

De acordo com o Google Trends, os espectadores do distrito de Évora foram os que mais pesquisas realizaram sobre a estreia da nova edição do reality show da TVI. Braga, Castelo branco, Setúbal e Porto fecham o top cinco.

Dados Google Trends: Interesse por sub-região

A gala marcou a estreia da dupla Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos. "Depois de o ano de 2020 ter sido marcado pela estreia de Cláudio Ramos na apresentação de um grande formato, a edição de 2021 vai ser inesquecível pelo facto do reality show mais famoso do mundo contar, pela primeira vez em Portugal, com uma dupla masculina", frisou a TVI em comunicado.