Apesar do crescimento registado pela TVI em setembro, a SIC continuou a segurar a liderança. "Setembro chegou e a SIC liderou", frisa o canal na sua nova autopromoção, uma referência à frase utilizada por Cristina Ferreira para antecipar o seu regresso "à casa mãe". "Isto é... uma equipa! Ontem, como hoje e amanhã! 20 meses consecutivos a merecer a preferência do público! Obrigado a quem vê e obrigado a quem faz", celebrou Daniel Oliveira, diretor de programas da estação de Paço de Arcos, no Instagram.

Segundo os dados da GfK/CAEM, a SIC conquistou 49 lugares no top 100 dos programas mais vistos em setembro. Já a TVI ocupou 32 lugares e a RTP1 conseguiu colocar 18 programas no ranking mensal.

Apesar das apostas da TVI e da SIC, o programa mais visto do mês foi emitido pela RTP1 - o jogo entre Portugal e a Suécia, da Liga das Nações, liderou o ranking. "Isto é Gozar com Quem Trabalha" (SIC), de Ricardo Araújo Pereira, foi o segundo programa mais visto do mês, seguido pela transmissão do jogo entre o Paok e o SL Benfica (TVI).

A estreia de "Dia de Cristina" foi o 68.º programa mais visto em setembro, com um share de 32,4%. "O 'Dia de Cristina' permitiu à TVI crescer mais de 40% nos respetivos horários", avança o canal.

Porém, o novo programa da apresentadora não conseguiu superar a audiência registada pela emissão especial de "Você na TV", que voltou a juntar Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. O programa de 'despedida da dupla' registou 34,1% de share.

Com 30,3% de share, a estreia de "Big Brother - A Revolução, que marcou o regresso de Teresa Guilherme, entrou para a sexta posição do top de setembro. Na mesma noite, a SIC apostou no documentário sobre a recuperação de Ângelo Rodrigues (12.º lugar do top).

No campo da informação, a TVI também registou um crescimento, mas não o suficiente para conseguir ultrapassar a SIC. Por exemplo, a emissão do dia 20 de setembro do "Jornal da Noite", da SIC, foi o novo programa mais visto de setembro. Já a emissão de estreia da nova equipa e dos novos estúdios do "Jornal das 8", que contou com uma entrevista a Cristina Ferreira, ocupou a 10.ª posição no ranking mensal.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a TVI frisa que, em setembro, conseguiu "o melhor resultado dos últimos 16 meses e está, agora, a 3.1 pontos percentuais da liderança". "Se compararmos apenas a partir do dia 13, altura em que arrancou a nova oferta de conteúdos, essa marca passa para os 2 pontos percentuais", avança o canal.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI conquistou 16,7% de share no total diário, o que representa uma subida pelo sexto mês consecutivo. "Já no prime time, os 20,2% conquistados correspondem ao melhor valor desde maio de 2019", lembra o canal.