Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira continuam a ser uma dupla de sucesso entre os espectadores. Este sábado, dia 21 de novembro, os apresentadores conduziram a emissão especial "Em Família", que liderou com uma audiência média de quase 800 mil espectadores.

Em dia de recolher obrigatório, o programa da TVI foi o mais visto das tardes da televisão portuguesa, com um share de 17,2%. A emissão que contou também com a participação de Maria Cerqueira Gomes, António Raminhos, Tony Carreira e Mafalda Castro bateu a tarde de cinema da SIC - "Astérix e o Segredo da Poção Mágica" foi o filme mais visto, com 15,9% de share.

No total diário, a TVI foi líder de audiências com 17,1% de share. Além do programa com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, a transmissão do jogo da Taça de Portugal entre o Paredes e o Benfica também ajudou o canal a conquistar os espectadores. Em média, a partida foi vista por um milhão 442 mil espectadores.

"Ontem, Dia Mundial da Televisão, a TVI foi o canal mais visto com um share de 17,1%. Para alcançar estes resultados foram fundamentais dois programas: o primeiro que nos acompanhou durante a tarde com a dupla maravilha da televisão portuguesa, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, liderou com uma audiência média de quase 800 mil espectadores. Depois à noite, com o a transmissão do jogo da Taça de Portugal entre o Paredes e o Benfica, a TVI alcançou uma audiência média de 1 milhão 442 mil espectadores, tendo este programa liderado o ranking dos programas", frisou a TVI em comunicado.