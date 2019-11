"Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", anunciou Judite Sousa esta quarta-feira na sua conta de Instagram.

A jornalista foi pivô do Jornal das 8 e assumiu o cargo de diretora-adjunta de informação da TVI. Na mensagem publicada nas redes sociais, agradeceu aos colegas e aos espectadores que a acompanharam nos últimos oito anos.

Em comunicado, a TVI frisou que a decisão foi tomada de comum acordo. "Por vontade sua, e depois de um longo percurso em que a jornalista dedicou a vida profissional à informação e ao sector, de forma isenta e profissional e com o inequívoco reconhecimento dos espectadores e dos portugueses pelo mundo fora, as partes chegaram a acordo relativamente ao término deste vínculo profissional", começa por explicar o canal.

"A decisão foi tomada de comum acordo depois de, em inteira liberdade e consciência, a Jornalista ter demonstrado a sua vontade em terminar este ciclo da sua carreira", acrescenta a TVI em comunicado.

"A TVI, tendo acedido, não pode deixar de mencionar e realçar o enorme reconhecimento do profissionalismo e da dedicação que sempre pautaram a conduta de Judite Sousa, em representação da TVI junto dos seus espectadores desde o primeiro dia que se juntou a esta empresa do Grupo Media Capital. À Judite agradecemos ter percorrido estes últimos 8 anos ao lado da TVI e desejamos todo o sucesso pessoal e profissional no futuro", sublinha o canal.