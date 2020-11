Pedro Pinto, jornalista que conduz o "Jornal da Uma" (de segunda a sexta-feira) e o "Jornal das 8" (fins de semana), está de saída da TVI para rumar ao SL Benfica. O pivô da estação de Queluz de Baixo vai liderar a comunicação dos encarnados e ser o responsável pelo canal do clube, a BTV.

Durante esta semana, a condução do "Jornal da Uma" ficará a cargo de João Fernando Ramos. Para já, a TVI não confirmou quem irá substituir permanentemente Pedro Pinto.

"Esta semana espero por si com a informação do dia no 'Jornal da Um'a. É às 13 na TVI", explicou o jornalista na sua página no Facebook.