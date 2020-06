O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado na manhã do passado sábado, dia 20 de junho, na Praia do Abano, no Guincho, confirmou a TVI ao SAPO Mag. As causas da morte ainda não são conhecidas.

No final da emissão desta segunda-feira, dia 22 de junho, do "Você na TV", a equipa da TVI e da Plural pararam para uma homenagem ao ator com um minuto de aplausos.

Veja o vídeo: