"Não vamos ficar no Porto. Esta será a última televisão a sair do Porto. A SIC já está em Matosinhos, o Porto Canal também, a RTP está em Gaia e nós iremos para Gaia", revelou Mário Ferreira à revista.

No plano inicial, os novos estúdios da TVI seriam construídos no Porto. "Não foi bem visto por um determinado político da cidade do Porto que nós pudéssemos ficar e reabilitar o Silo Auto, como propusemos fazer de forma totalmente transparente. Está ali um edifício decadente, tínhamos um projeto muito interessante, mas não foi visto com bons olhos e nós também não quisemos perder tempo", contou.

"Temos um terreno da TVI, de 20 mil metros quadrados, mesmo ao lado da RTP, onde está a antena, e será aí criado um núcleo de televisão na serra da Pilar, que tem a RTP e agora vai ter a TVI. E o Porto fica sem televisão, mas não há problema nenhum: quando quiserem entrevistas vão a Gaia, também é pertinho", rematou.