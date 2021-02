A nova edição de "The Voice : la plus belle voix", em França, tem dado que falar e as atuações têm conquistado os espectadores e os mentores. Nas redes sociais, as "Provas Cegas" também se têm tornado populares.

Na primeira fase do programa de talentos, Mentissa foi uma das estrelas. Em palco, a jovem interpretou o tema "New Rules", de Dua Lipa. "Uau", frisou um dos mentores da edição francesa de "The Voice".

Com a atuação, os jurados Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine e Florent Pagny ficaram boquiabertos e viraram todos as suas cadeiras.

Veja o vídeo: