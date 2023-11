A temporada de 2024 do "The Voice Portugal" entrou na reta final.

Na gala em direto deste domingo, dia 26 de novembro, João Duarte, da equipa de Fernando Daniel, foi um dos protagonistas da noite. O concorrente interpretou o tema "Purple Rain", de Prince, e garantiu passagem à próxima fase do programa de talentos da RTP1.

"Incrível, acho que começamos a gala da melhor forma possível", começou por frisar Fernando Daniel no final da atuação. "Mostrou que merece aqui estar. É uma das melhores vozes deste programa", acrescentou o mentor do "The Voice Portugal".

Além de João Duarte, Guilherme Baptista e Herineu Prescindo continuam no "The Voice Portugal", na equipa de Fernando Daniel.

