A comédia "Uma Noite de Loucos" chegou no passado dia 21 de agosto à Netflix e chegou aos primeiros lugares do top diário da Netflix no fim de semana de estreia - esta segunda-feira, dia 24 de agosto, o filme ocupava a terceira posição do ranking geral.

Na "comédia de aventura para toda a família", Clancy (Sadie Stanley) e o seu irmão mais novo Kevin (Maxwell Simkins) descobrem que Margot (Malin Åkerman), "a sua mãe doméstica e aparentemente normal, é, na realidade, uma ex-ladra de elite que se encontra no programa de proteção de testemunhas".

"Quando a mãe e o pai (Ken Marino) são raptados e obrigados a cumprir uma última missão para uma antiga paixão de Margot (Joe Manganiello), irmã e irmão têm de formar equipa para salvá-los durante uma noite repleta de ação que eles nunca esquecerão", explica o serviço de streaming.

"Uma Noite de Loucos" foi realizado por Trish Sie ("Um Ritmo Perfeito 3").