"David Attenborough: Uma Vida no Nosso Planeta" é uma das grandes apostas da Netflix de outubro - a produção estreou no passado domingo, dia 4, no serviço de streaming.

O documentário foi produzido pelos cineastas da Silverback Films e pela organização ambiental global WWF. "Este documentário único conta a história da vida no nosso planeta através do homem que já viu mais da natureza do que qualquer outro", explica a Netflix.

Antes da estreia, David Attenborough criou uma conta no Instagram para apelar à conservação das espécies e do planeta. "O meu nome é David Attenborough e apareço na rádio e televisão há 60 anos", relembra no primeiro vídeo partilhado na rede social, acrescentando que decidiu criar a sua conta "porque, como todos sabemos, o mundo está em perigo".

"Ao longo de mais de 90 anos, Attenborough visitou todos os continentes da Terra, explorando os lugares selvagens do nosso planeta e documentando a vida em toda a sua variedade e todo o seu esplendor. Ao abordar os maiores desafios que a vida no nosso planeta enfrenta, este documentário transmite uma poderosa mensagem de esperança para as gerações futuras", frisa o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Nas redes sociais, as partilhas sobre "David Attenborough: Uma Vida no Nosso Planeta" têm-se multiplicado nos últimos dias. No Facebook, Twitter e Instagram, as publicações sobre o documentário somam milhares de partilhas.

O recorde no Instagram

Criada no passado dia 24 de setembro, a conta de Instagram de David Attenborough, gerida pelos realizadores do documentário "David Attenborough: Uma Vida no Nosso Planeta", bateu um novo recorde na rede social - em cerca de quatro horas e 40 minutos, o britânico conquistou um milhão de seguidores, ultrapassando o feito de Jennifer Aniston, que demorou mais de de cinco horas para chegar o mesmo número.