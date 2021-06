A 15 de outubro, estreia-se no National Geographic a terceira temporada da série que acompanha Gordon Ramsay na sua aventura à volta do mundo, enquanto procura algumas das culturas e receitas locais menos conhecidas.

Na nova temporada, o chef vai dedicar um episódio a Portugal. "No episódio gravado em Portugal, Gordon Ramsay explora a paisagem única do nosso país, na costa da Nazaré, onde a simplicidade se reflete na incrível qualidade da gastronomia. O chef vai passar por várias aventuras, desde correr atrás de porcos pretos numa quinta para os alimentar, conhecer vinhas com características únicas no planeta, enfrentar ondas gigantes junto à costa rochosa para encontrar os melhores crustáceos, ou até navegar no mar picado em busca das melhores sardinhas", adianta o canal em comunicado.

No episódio, Gordon Ramsay terá ainda de se preparar para cozinhar ao lado do chef português Kiko Martins.

Para além de Portugal, a terceira temporada de “Gordon Ramsay: Uncharted” passa pela Croácia, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, México e Porto Rico.