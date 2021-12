No dia de Natal, 25 de dezembro, a TVI vai transmitir o concerto de Tony Carreira que decorreu no final de novembro na Altice Arena, em Lisboa.

"Está a chegar a época mais especial do ano e a TVI vai oferecer aos portugueses uma emissão dedicada ao Natal. A transmissão do concerto de Tony Carreira, no Altice Arena, será um dos momentos altos desta programação de Natal", adiantou a estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.

Um concerto único e emotivo. (...) 'Recomeçar'. As canções de sempre num concerto único", acrescentou o canal.

Veja o teaser: