Na emissão desta quinta-feira, dia 1 de dezembro, de "Casa Feliz", Diana Chaves protagonizou um momento hilariante.

Durante a emissão especial do programa da SIC, a apresentadora conversou com três três peixeiras, conhecidas como "as mais divertidas da Praia da Vieira".

"Tem que provar as minhas pichas, que eu vendo", disse uma das convidadas a Diana Chaves. "Ai, eu não provo ‘picha’ a esta hora", respondeu a apresentadora arrancando gargalhadas no estúdio.

Veja aqui o momento (minuto 25).