O Disney+ revelou esta segunda-feira, dia 14 de março, o trailer de "The Kardashians". A série chega a 14 de abril ao serviço de streaming, com novos episódios a serem transmitidos semanalmente, todas as quintas-feiras.

"A família que bem conhece e que adora volta agora com uma série completamente nova, dando-lhe um passe de acesso total às suas vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie trazem as câmaras de volta às suas vidas para mostrar a verdade por trás do que se conta", adianta o Disney+ em comunicado.

Da constante pressão decorrente de gerir negócios que valem milhares de milhões, à verdadeira alegria das brincadeiras com os filhos, a "série convida os espectadores a fazerem parte de uma história fascinantemente honesta de amor e de vidas muito famosas, no centro das atenções".

A série conta com produção executiva de Ben Winston, sócio da Fulwell 73, juntamente com Emma Conway e Elizabeth Jones. Danielle King é também produtora executiva da série, além de showrunner.

Veja o trailer: