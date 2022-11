Sónia Balacó vai juntar-se ao elenco da terceira temporada de "Vikings: Valhalla", série da Netflix que decorre cem anos após os acontecimentos de "Vikings".

"Temos o prazer de anunciar que a maravilhosa Sónia Balacó fará parte da terceira temporada de 'Vikings: Valhalla'. Mais novidades em breve", confirmou a agência Hit Management nas redes sociais.

A remontar a cerca de mil anos no passado, no início do século XI, "Vikings: Valhalla" narra as aventuras de alguns dos mais famosos vikings da história: o lendário explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), a sua arrojada e obstinada irmã, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).