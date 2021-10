O programa "Show dos Famosos", da Globo, vai na sua terceira semana. Este domingo, dia 24 de outubro, Vitor Kley foi um dos protagonistas do Grupo B e a sua atuação conquistou todos os participantes e comentadores.

No programa brasileiro, o artista imitou Justin Bieber e interpretou o tema "Sorry". "Fiquei muito impressionada com o corpo, porque você trouxe o corpo dele", elogiou a atriz Claudia Raia.

Já nas redes sociais, muitos espectadores não gostaram da imitação do cantor brasileiro.

Veja as reações: