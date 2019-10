Depois de mais uma década a liderar audiências, o programa "Você na TV" perdeu espectadores com a estreia de Cristina Ferreira na SIC, no início do ano. Apesar das várias mudanças no talk show de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a liderança não foi reconquistada.

Segundo a TV Guia, o apresentador da TVI deverá assumir as tardes do canal, para fazer frente a Júlia Pinheiro. Para já, ainda não foi decidido se o "Você na TV" vai passar para as tardes ou se o talk show irá ter um novo nome.

Em cima da mesa está também uma nova temporada de "O Monte do Manel".

Para as manhãs, a TVI deverá apostar na adaptação do programa britânico "Loose Women", que conta com um grupo rotativo de cinco apresentadoras. Fernanda Serrano, Isabel Silva, Leonor Poeiras, Sílvia Rizzo e Maria Cerqueira Gomes devem ser as escolhidas para a nova aposta.