A série "Westworld" foi cancelada ao fim de quatro temporadas: a HBO anunciou a decisão esta sexta-feira.

A revista The Hollywood Reporter (THR) fala de um destino "inesperado" para a série e descreve o cancelamento como uma "decisão chocante".

Os episódios mais recentes, entre junho e agosto deste ano, não deixaram muitas pontas soltas, mas os criadores Jonathan Nolan (irmão de Christopher Nolan) e Lisa Joy esperavam concluir a história com uma quinta temporada. Segundo várias notícias, as negociações com a HBO decorriam ainda em outubro.

Apesar de ser uma produção cara (a terceira temporada, com oito episódios, terá custado 100 milhões de dólares), a imprensa norte-americana diz que o cancelamento não foi por razões financeiras.

A THR avança que era incontornável a erosão de audiências no canal linear: de 1,8 milhões e 1,6 milhões por episódio nas duas primeiras temporadas para 0,8 e 0,3 nas seguintes.

Reflexo disso, muitos fãs queixavam-se que a série se estava a tornar confusa e "embrulhada" na sua mitologia, e com personagens desinteressantes.

Inspirada pelo filme com o mesmo título e argumento de Michael Crichton de 1973, o drama distópico de ficção científica centrava-se no despontar da consciência artificial e o nascimento de um novo modo de vida na Terra por causa de uma revolta de andróides numa espécie de parque de diversões do futuro.

A série começou em 2016 e rapidamente se tornou um sucesso de audiências e junto dos críticos. Ao longo de quatro temporadas e 36 episódios, recebeu 54 nomeações e ganhou nove prémios Emmy.

No elenco surgiam nomes como Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Aaron Paul e Rodrigo Santoro, entre muitos outros.

"Ao longo de quatro temporadas, a Lisa e o Jonah levaram os espectadores a uma odisseia alucinante, elevando a fasquia a cada passo. Estamos tremendamente gratos a eles, juntamente com o seu elenco, produtores e equipa imensamente talentosos, e a todos os nossos parceiros da Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. Foi uma emoção juntar-nos a eles nesta jornada", destaca a HBO em comunicado.

Por sua vez, os produtores assinam o comunicado através da Kilter Films e fazem uma alusão sub-reptícia de que não era o desfecho que desejavam: "Fazer 'Westworld' foi um dos pontos altos das nossas carreiras. Estamos profundamente gratos ao nosso extraordinário elenco e equipa por criarem estas personagens indeléveis e mundos brilhantes. Tivemos o privilégio de contar estas histórias sobre o futuro da consciência – tanto humana quanto para além dela – na breve janela de tempo antes dos nossos senhores feudais da Inteligência Artificial ​​nos proibissem de fazê-lo".