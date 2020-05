"Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", comédia sobre o concurso, estreia a 26 de junho na Netflix. Este fim de semana, o serviço de streaming revelou o primeiro teaser do filme, partilhando um videoclipe do tema da dupla protagonista.

Na produção, Will Ferrell vai vestir a pele de Lars Erickssong, músico que decide participar no festival com Sigrit Ericksdottir, interpretada por Rachel McAdams, criando os Fire Saga. Já Pierce Brosnan será o pai da personagem de Will Ferrell.

"Quando os aspirantes a músicos Lars e Sigrit recebem a oportunidade única de representar o seu país na maior competição musical do mundo, têm finalmente a possibilidade de provar que os melhores sonhos são aqueles pelos quais estamos dispostos a lutar", explica a Netflix.

No vídeo, a dupla Fire Saga interpreta o tema "Volcano Man".

Veja o vídeo:

Rachel McAdams, Demi Lovato e Pierce Brosnan são alguns dos atores do filme. Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017, também participa em "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga".

Jóhannes Haukur Jóhannesson, de "A Guerra dos Tronos", Dan Stevens ("A Bela e o Monstro) e Björn Hlynur Haraldsson ("The Witcher") também fazem parte do elenco do filme.