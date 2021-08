"Y: The Last Man", adaptação do aclamado livro de Brian K. Vaughan, é uma das novas produções da FX e do serviço de streaming Hulu. O primeiro trailer da série foi revelado esta sexta-feira, dia 5 de agosto, nas redes sociais.

Na série, todos os homens do planeta morrem. Menos um: Yorick Brown, personagem interpretada por Ben Schnetzer.

Nas primeiras imagens da série, ao som de "This is a man’s world", de James Brown, todos os homens morrem subitamente devido a uma doença desconhecida.

Além de Ben Schnetzer, a série conta com Diane Lane, Amber Tamblyn, Juliana Canfield, Elliot Fletcher, Olivia Thirlby, Ashley Romans e Marin Ireland no elenco principal.

Veja o trailer: