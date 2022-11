"Young Royals" foi um dos principais sucessos de 2021 da Netflix, especialmente entre os adolescentes. A segunda temporada estreou-se esta terça-feira, dia 1 de novembro, e tem dado que falar nas redes sociais.

A série acompanha jovem príncipe gay e a sua vida num colégio interno. "Um jovem príncipe com um dilema ancestral: o amor ou o dever?", questiona a produção no slogan da série protagonizada por Edvin Ryding, jovem ator sueco que veste a pele do príncipe Wilhelm, e Omar Rudberg, que interpreta Simon.

Ao longo da primeira temporada, Wilhelm e Simon apaixonam-se e o jovem príncipe "começa a sonhar com um futuro repleto de liberdade e amor incondicional, longe dos deveres da realeza".

No arranque dos novos episódios, os estudantes regressam ao colégio interno Hillerska. "Há um ambiente de animosidade entre Wilhelm e August enquanto começa um novo semestre em Hillerska. Sara aproveita finalmente a vida no campus", resume o serviço de streaming.

Veja o vídeo: