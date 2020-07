"Down to Earth with Zac Efron" é uma das mais recentes apostas da Netflix. A série de aventura estreou no passado dia 10 de julho na plataforma e tem dado que falar nas redes sociais, especialmente devido à mudança física de Zac Efron.

"Zac Efron parece um daddy ["papá"]", escreve o BuzzFeed no título do artigo dedicado à produção da Netflix. "Zac Efron está irreconhecível" e ainda "mais sensual", frisa a rádio iHeartRadio na sua edição online. A opinião tem sido partilhada pelos fãs nas redes sociais.

No programa de viagens do serviço de streaming, o ator Zac Efron viaja "pelo mundo com o especialista em bem-estar Darin Olien em busca de estilos de vida saudáveis e sustentáveis".

Leia as reações dos espectadores: