Junho já viu chegar as últimas temporadas de "Mayans M.C.", "Nancy Drew" e "Manifest", o regresso de "Valeria", "Conta-me Como Foi", "The Equalizer", "Hudson & Rex" ou "Walker" e as estreias de "Deadloch", "Scoop", "Barracuda Queens", "The Idol", "The Serpent Queen" e "Selftape", mas estas são apenas algumas das novidades de um mês que não parece ter desacelerado com a época estival.

Entre as apostas mais aguardadas do mês conta-se a sexta temporada de "Black Mirror", série de antologia britânica que já está muito para além do fenómeno de culto do arranque e é hoje dos maiores trunfos da Netflix. Os cinco novos episódios, que se estreiam todos no dia 15, têm no elenco nomes como Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera e Salma Hayek e a plataforma descreve-a como "a mais imprevisível, inclassificável e inesperada até agora". Para já, fica o trailer.

Também regressada no mesmo dia, mas no AMC, "Das Boot: O Submarino" propõe três histórias entrelaçadas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesta terceira temporada, a série alemã que adapta o icónico "A Odisseia do Submarino 96" (1981), filme de Wolfgang Petersen, conta com a participação da portuguesa Joana Ribeiro, no papel de Inês de Pina, funcionária de um casino que inicia uma relação com Hagen Forster, um dos protagonistas.

Dia 19, a HBO Max acolhe a terceira temporada de "The Righteous Gemstones", a aplaudida comédia negra criada e protagonizada por Danny McBride. Steve Zahn, Lukas Haas e Kristen Johnston são alguns dos nomes que se juntam ao elenco da saga de uma família televangelista tão ambiciosa como disfuncional.

Dia 21, "Invasão Secreta" continua a expansão do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, no acrónimo inglês) na galáxia do Disney+ depois de outras minisséries como "WandaVision", "Loki" ou "Hawkeye - Gavião Arqueiro". Protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson), centra-se na ameaça dos Skrulls, extraterrestres transmorfos que são vilões-chave da BD mas têm tido uma presença tímida no MCU... até agora, sugere o trailer.

Invasão Secreta

Junho também é o mês de novos capítulos de "And Just Like That…" na HBO Max. A primeira temporada da série derivada de "O Sexo e a Cidade" dividiu tanto o público como a crítica, reencontrou personagens e apresentou outras (numa tentativa de maior diversidade), e a segunda época promete outros regressos. É o caso de Aidan Shaw (John Corbett), um dos destaques do trailer, e da muito requisitada Samantha Jones (Kim Cattrall), ainda que esteja apenas garantida uma breve aparição.

Outro caso de popularidade assinalável, "The Witcher" também está de volta para uma terceira temporada que será apresentada em dois volumes. Os primeiros cinco episódios da saga de fantasia de inspiração medieval estreiam-se na Netflix a 29 de junho, os últimos três poderão ser vistos a partir de 27 de julho. A quarta época da série que adapta os livros do polaco Andrzej Sapkowski já está confirmada e terá Liam Hemsworth no papel de Geralt de Rivia, papel até aqui vivido por Henry Cavill.

Fique a par de outras estreias do mês:

Dia 1: Mayans M.C. (T5 - última)

HBO Max

Dia 1: Nancy Drew (T4 - última)

HBO Max

Dia 1: The Days (minissérie)

Netflix

Dia 2: Deadloch (T1)

Amazon Prime Video

Dia 2: Manifest (parte 2 da T4 - última)

Netflix

Dia 2: Scoop (T1)

Netflix

Dia 2: Valeria (T3)

Netflix

Dia 2: Vortex (minissérie)

Netflix

Dia 2: With Love (T2)

Amazon Prime Video

Dia 3: Conta-me Como Foi (T8)

21h00 na RTP1

Dia 5: Barracuda Queens (T1)

Netflix

Dia 5: The Idol (T1)

HBO Max

The Idol

Dia 5: The Equalizer (T2)

21h05 na FOX

Dia 5: Saving Hope (T1)

21h30 na FOX Life

Dia 5: Hudson & Rex (T4)

22h00 no AXN

Dia 5: The Serpent Queen (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 5: Walker (T3)

22h10 no TVCine Action

Dia 6: Selftape (T1)

Filmin

Dia 6: Joe Pickett (T2)

22h10 no TVCine Action

Dia 7: Saint X (T1)

Disney+

Dia 7: The Long Call (Dois Rios) (minissérie)

Disney+

Dia 7: Braga (T1)

21h00 no RTP1

Braga

Dia 7: The Good Karma Hospital (T2)

21h25 no AXN White

Dia 7: Superman & Lois (T3)

22h10 no TVCine Action

Dia 8: Never Have I Ever (T4 - última)

Netflix

Dia 9: Bloodhounds (T1)

Netflix

Dia 9: Human Resources (T2 - última)

Netflix

Dia 9: The Crowded Room (minissérie)

Apple TV+

Dia 9: The Lake (T2)

Amazon Prime Video

Dia 9: This World Can’t Tear Me Down (T1)

Netflix

Dia 10: O Salto do Diabo: A Senda dos Lobos (T2)

AMC

Dia 13: Citas Barcelona (T1)

Amazon Prime Video

Dia 13: East New York (T1 - última)

22h15 na FOX

Dia 14: The Surrogacy (T1)

Netflix

Dia 14: Ou Tudo ou Nada (T1)

Disney+

Black Mirror

Dia 15: Black Mirror (T6)

Netflix

Dia 15: Ghosts (T2)

21h25 na FOX Comedy

Dia 15: Das Boot: O Submarino (T3)

22h10 no AMC

Dia 16: Star Trek: Strange New Worlds (T2)

SkyShowtime

Dia 19: The Righteous Gemstones (T3)

HBO Max

Dia 19: Warszawianka (T1)

SkyShowtime

Dia 20: Run the World (T2)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 21: Abbott Elementary (T2)

Disney+

Dia 21: Redemption (T1)

Disney+

Dia 21: Invasão Secreta (minissérie)

Disney+

Dia 21: Ligações Perigosas (T1 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 21: True Lies (T1 - última)

22h15 na FOX

Dia 22: A Vida Pela Frente (T1)

Globoplay

And Just Like That…

Dia 22: And Just Like That… (T2)

HBO Max

Dia 22: Glamorous (T1)

Netflix

Dia 22: Let’s Get Divorced (T1)

Netflix

Dia 22: Skull Island (T1)

Netflix

Dia 22: Sleeping Dog (T1)

Netflix

Dia 22: Outlander (T7)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 23: I’m a Virgo (T1)

Amazon Prime Video

Dia 23: Swagger (T2)

Apple TV+

Dia 25: Titans (T4 - última)

Netflix

Dia 27: A Noite em que Logan Despertou (minissérie)

Filmin

A Noite em que Logan Despertou

Dia 28: Delete (T1)

Netflix

Dia 28: Great Expectations (minissérie)

Disney+

Dia 28: Hijack (T1)

Apple TV+

Dia 28: Snowfall (T6)

Disney+

Dia 29: The Witcher (T3)

Netflix

Dia 29: Warrior (T3)

HBO Max

Dia 30: Jack Ryan (T4)

Amazon Prime Video