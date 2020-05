A sétima temporada de "The 100" estreou esta segunda-feira, dia 25 de maio, na Netflix. Com a chegada do primeiro episódio ("Das Cinzas"), a série tornou-se num dos assuntos mais comentados no Twitter e conquistou o segundo lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal. Se é fã de "The 100", conheça na galeria outras séries de ficção científica.

