No mês em que séries como "Mindhunter", "Por Treze Razões", "GLOW", "The Son" ou "Dear White People" estão de volta, também há estreias a fixar, caso de "Pico da Neblina", "Our Boys", "The Righteous Gemstones" ou "O Cristal Encantado: A Era da Resistência".

